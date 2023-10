Il Post It: il Maalox anti sinistra.

Gita scolastica di una IVa elementare.

“Perché ti comporti così?“

“Mia mamma mi ha detto posso fare che cazzo mi pare.“

La risposta di un bambino ad una maestra. Estratto letterale, brutta parola compresa. Lombardia, accaduto ieri.

Basito, ma non più di tanto. Nel Belpaese dove gli influencer fanno da esempio, meravigliarsi è demodé. Spaccato di un italietta alla deriva, non più tardi di oggi degli emeriti professori vorrebbero cambiare il nome al Natale in “festa d’inverno” per renderlo più inclusivo. Non è uno scherzo, è tutto vero, altro che balle! Tutto questo avviene mentre in quel che fu il Belpaese sfilano cortei pro-Palestina, il dagli agli ebrei pare la fotocopia del dagli all’untore di Piazza Colonna Mozza a Milano, gente ridicola pronta a cospargersi il capo di cenere e salire a Canossa il giorno della Memoria perché, il dagli al fascista, non passi mai di moda.

Antisemiti capaci di accusare di antisemitismo gli altri, anche per questo mi spiego il perché, pur sapendo, dei loro nonni non esista traccia di interventi nel maledetto binario 21 di Milano, oppure in quello di Firenze, men che meno per il famigerato rastrellamento delle Ardeatine. Però la storia ricorda la figura di un certo Giorgio Perlasca, fascista, capace di salvare 5.500 ebrei; ricorda la famiglia Afan De Riviera-Florio, fascisti anch’essi, con la casa romana piena zeppa dei figli di Israele. Potrei continuare con altri mille e mille esempi, ma nessuno riconducibile ai partigiani rossi.

Sia chiaro: Israele, contro la Palestina, ci ha messo fin troppo del suo, ma non per questo dobbiamo esaltare una ribellione terrorista se poi, nel farlo, fossero gli stessi della bandiera arcobaleno la cosa non solo stupisce ma addirittura lascia interdetti. Professionisti della bugia. Lo sono sempre stati, fa parte della loro storia pretendendo pure che sia vera. Nel tam tam mediatico mi sposto ascoltando le accuse contro il governo incapace, a loro dire, dell’alzamento dei prezzi su tutto. Benedetta memoria! Hanno lasciato un’Italia in bancarotta tra bonus vacanze e benefit a piene mani per gli amici degli amici; 2600 cantieri aperti e mai finiti, compresa la cittadella dello Sport, col risultato di un mare di miliardi gettati al vento; hanno strapagato i cultori della sinistra in televisione, aumentato l’appannaggio per la CGIL e per le cooperative, ci hanno chiuso in casa non permettendo ai non vaccinati di lavorare nel mentre spendevano 680 milioni in banchini con le rotelle inutili come loro, si sono raddoppiati lo stipendio nelle regioni da loro presiedute, cosa vorrebbero insegnare ancora?

Mi fermo qui, il voltastomaco non mi permette di andare oltre. Ah, però, secondo loro, la colpa è dei bottegai per uno scontrino mancato. Dagli all’untore, quindi, tra un Natale da abolire ed un ragazzino educato a fare cosa cazzo gli pare.

E’ la sinistra italiana, signori, nessuna meraviglia.

Sul bugiardino del Maalox dovrebbero aggiungere: protettore per lo stomaco attaccato dalla sinistra.

Marco Vannucci.